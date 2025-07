São Bernardo do Campo sofre novos ataques a ônibus Mais de 800 veículos foram danificados em São Paulo; passageira ficou ferida Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 14h48 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h48 ) twitter

Mais 17 ataques de ônibus são registrados em São Bernardo do Campo (SP); uma passageira ficou ferida

Na região metropolitana de São Paulo, novos ataques a ônibus foram registrados, resultando em mais de 800 veículos danificados. Em São Bernardo do Campo, 17 incidentes ocorreram entre quinta e sexta-feira, deixando uma passageira ferida.

Os ataques, realizados com objetos pesados como pedras e bolas de gude, têm causado preocupação entre os moradores, pois os estilhaços dos vidros podem ferir passageiros. Em um dos casos, uma criança de 10 anos sofreu ferimentos. As autoridades estão investigando os incidentes e a Polícia Militar intensificou as patrulhas, inclusive com policiais à paisana, para garantir a segurança nos coletivos.

Assista ao vídeo - Mais 17 ataques de ônibus são registrados em São Bernardo do Campo (SP); uma passageira ficou ferida

