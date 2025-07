São Paulo enfrenta onda de ataques a ônibus nas zonas sul e oeste Incidentes de vandalismo somam mais de 600 casos no estado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h19 ) twitter

Zonas sul e oeste de São Paulo concentram maior número de ataques contra ônibus

São Paulo enfrenta uma série de ataques contra ônibus do transporte público, com mais de 600 incidentes já registrados em todo o estado. As zonas sul e oeste da cidade concentram cerca de 80% desses casos, com uma média de 20 ataques diários desde o início dos registros no dia 12 deste mês.

A polícia investiga as possíveis motivações por trás desses atos, considerando hipóteses como insatisfação de funcionários de concessionárias que perderam licitações, envolvimento de organizações criminosas e coordenação via redes sociais. Até agora, três adultos foram presos e um adolescente foi apreendido.

As autoridades estão determinadas a oferecer uma resposta rápida à população para garantir a segurança dos usuários do transporte público em São Paulo. Os responsáveis pelos ataques podem enfrentar acusações graves, incluindo tentativa de homicídio, dependendo do número de passageiros nos ônibus atingidos.

