Sargento da PM agride mulher em briga de trânsito em Taguatinga (DF) Carla Negry relata agressão após discussão de trânsito; PM foi afastado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h44 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sargento da Polícia Militar espanca mulher após briga de trânsito em Taguatinga (DF)

Em Taguatinga, Distrito Federal, um sargento da Polícia Militar foi flagrado agredindo Carla Negry durante uma discussão de trânsito. O incidente começou quando Carla parou seu carro em uma rua estreita para permitir a passagem de outro veículo. Irritado, o sargento desceu do carro e iniciou uma discussão que escalou para agressão física.

Carla contou que o sargento a atacou com socos dentro da garagem de um prédio, onde ela caiu no chão. As agressões só cessaram quando moradores intervieram. Ela descobriu que o agressor era policial dias depois e expressou medo de sair de casa desde então.

Trabalhando como pedagoga, Carla destacou o impacto emocional do incidente em sua vida e pediu tratamento psicológico para o sargento. A Polícia Militar afastou o policial de suas funções e suspendeu seu porte de arma durante as investigações.

Assista ao vídeo - Sargento da Polícia Militar espanca mulher após briga de trânsito em Taguatinga (DF)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!