Segurança agride adolescente em festa junina em São Paulo Incidente ocorreu em condomínio na Freguesia do Ó e gerou revolta Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 15h33 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segurança agride adolescente de 16 anos em festa junina em condomínio na zona norte de São Paulo

Durante uma festa junina em um condomínio na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, um segurança agrediu um adolescente de 16 anos. A confusão começou com uma discussão entre ambos, levando à agressão física. Os presentes no evento ficaram revoltados com a situação.

A polícia foi acionada e levou o segurança à delegacia, onde ele prestou depoimento e foi liberado. Tanto o jovem quanto o segurança sofreram ferimentos leves e foram atendidos no local, sem necessidade de hospitalização.

Assista ao vídeo - Segurança agride adolescente de 16 anos em festa junina em condomínio na zona norte de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!