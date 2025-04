Sequestro suspeito de espanhol em São Paulo levanta dúvidas Empresário afirma ter perdido R$ 287 milhões em criptomoedas durante sequestro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 13h39 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Espanhol sequestrado na Grande São Paulo tem duas passagens pela polícia no Paraguai e no Equador

A polícia de São Paulo investiga um intrigante caso envolvendo o empresário espanhol Rodrigo Aristizábal. Ele relatou ter sido sequestrado no bairro do Ipiranga por indivíduos disfarçados de policiais civis. Enquanto estava no cativeiro em Mogi das Cruzes (SP), Aristizabal teria sido obrigado a transferir R$ 287 milhões em criptomoedas para seus captores.

As autoridades questionam a veracidade do sequestro após descobrirem antecedentes criminais do empresário por fraudes no Paraguai e Equador. Dois suspeitos foram presos até agora, incluindo um ex-policial militar que confessou participação no crime. Outros envolvidos ainda estão sendo investigados pela Polícia Civil de São Paulo.

A possibilidade de Aristizábal ter forjado o sequestro para justificar a perda dos fundos está sob análise. A Polícia Federal também avalia sua situação no Brasil devido a possíveis irregularidades migratórias. O caso continua a se desenrolar enquanto as investigações prosseguem.

Assista em vídeo - Espanhol sequestrado na Grande São Paulo tem duas passagens pela polícia no Paraguai e no Equador

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!