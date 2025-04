Suspeito de assaltos foge por esgoto após perseguição policial em Diadema (SP) Polícia intensificou busca por homem que escapou pela rede de esgoto Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 16h25 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h25 ) twitter

Suspeito de assaltar duas pessoas foge da polícia pela tubulação de esgoto na Grande São Paulo

Na tarde desta quarta-feira (2), um homem suspeito de cometer assaltos na região de Diadema, Grande São Paulo, fugiu da polícia ao entrar em uma rede de esgoto próxima à rodovia dos Imigrantes. As autoridades estão mobilizando equipes para cercar o local e capturar o suspeito.

O suspeito foi avistado em uma passarela, prestes a cometer outro crime, quando os policiais tentaram abordá-lo. Durante a tentativa de captura, ele correu em direção a uma área de mata e entrou em uma tubulação de esgoto para escapar. Viaturas adicionais foram deslocadas para a região com o objetivo de interceptá-lo na saída da rede de esgoto.

A operação policial continua em andamento, com agentes posicionados em pontos estratégicos ao longo da tubulação. As buscas estão concentradas nas possíveis saídas do sistema de esgoto, na tentativa de impedir que o suspeito consiga fugir da área.

Assista em vídeo - Suspeito de assaltar duas pessoas foge da polícia pela tubulação de esgoto na Grande São Paulo

