Suspeito de atropelar costureira em São Paulo tem prisão solicitada Adriano Rezende dos Santos, de 22 anos, é acusado de atropelar Ednalva no Itaim Paulista Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 16h06 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h06 )

A Polícia Civil solicitou a prisão temporária de Adriano Rezende dos Santos, suspeito de atropelar a costureira Ednalva no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O incidente ocorreu quando Adriano dirigia em alta velocidade e tentou desviar de outro veículo, atingindo Ednalva que caminhava na calçada.

As câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. Testemunhas afirmam que Adriano saiu do carro após o acidente, discutiu com pessoas no local e fugiu em seguida. A família da vítima está em luto e clama por justiça enquanto aguarda a detenção do suspeito pela justiça.

