Tia de menina de 10 anos encontrada morta acredita que assassino conhecia a vítima Ela foi encontrada morta com marcas de faca em Barueri (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h52 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h52 )

Tia de menina encontrada morta dentro de casa acredita que o assassino conhecia a vítima

Larissa Manoela, uma menina de 10 anos, foi encontrada morta em sua casa em Barueri, São Paulo, com marcas de facadas no corpo. A tia da criança acredita que o assassino seja alguém próximo à família, familiarizado com a rotina de Larissa.

A suspeita recai sobre um homem que já havia tentado assassinar o pai da menina anteriormente. Câmeras de segurança capturaram imagens de dois indivíduos encapuzados na área no dia do crime. A polícia está investigando as imagens e trabalhando para identificar os responsáveis rapidamente. A comunidade local busca por justiça enquanto a investigação prossegue.

Tia de menina encontrada morta dentro de casa acredita que o assassino conhecia a vítima

