Trabalhador fica pendurado em obra do monotrilho em São Paulo

Trabalhador fica pendurado a 10 metros em obra do monotrilho e escapa ileso

Durante as obras da Linha 17-Ouro do monotrilho na região do Campo Belo, zona sul de São Paulo, um trabalhador terceirizado ficou pendurado por um cabo de segurança a cerca de 10 metros de altura. Graças ao uso adequado dos equipamentos de proteção, ele não sofreu ferimentos e já voltou às suas atividades normais.

O incidente ocorreu enquanto o operário realizava suas funções na construção do monotrilho. A empresa responsável pela obra afirmou que contrata apenas prestadoras de serviço que seguem rigorosamente as normas de segurança.

