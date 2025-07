Trabalhador sofre acidente em poço de elevador no Itaim Bibi Prestador de serviço cai de quase 10 metros durante instalação de elevador em SP Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h40 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem cai em poço de quase 10 metros durante instalação de elevador em SP

Um prestador de serviço de 27 anos sofreu uma queda de aproximadamente 10 metros enquanto trabalhava na instalação de um elevador em um prédio em construção no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Ele foi socorrido pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e levado a um hospital com fraturas na cervical e sangramento na cabeça.

A empresa responsável pela obra declarou que está prestando assistência à família do trabalhador e colaborando com as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente. A causa da queda ainda está sob investigação.

Assista ao vídeo - Homem cai em poço de quase 10 metros durante instalação de elevador em SP

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!