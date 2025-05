Traficante uruguaio usa disfarce de jogador para ocultar operações criminosas Recompensa milionária foi oferecida por pistas que levem à sua captura Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 15h24 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h24 ) twitter

Traficante uruguaio se disfarça de jogador de futebol para não levantar suspeitas no mundo do crime

Sebastián Enrique Marset Cabrera, um dos traficantes mais procurados pela Interpol, usava a identidade falsa de Luís Amorim para encobrir suas atividades criminosas. Ele lidera uma rede internacional que trafica grandes quantidades de cocaína entre a América Latina e a Europa. O governo dos Estados Unidos oferece uma recompensa de dois milhões de dólares por informações que levem à sua prisão.

Marset Cabrera utilizava documentos falsos para se apresentar como jogador em equipes na Bolívia e patrocinava times em várias regiões para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Investigações revelaram que ele movimentava toneladas de cocaína usando portos uruguaios com destinos como Bélgica e Alemanha.

Seu estilo de vida luxuoso e as conexões com grupos criminosos como o PCC no Brasil levantaram suspeitas das autoridades. Além disso, ele é suspeito de envolvimento no assassinato de um promotor paraguaio. Marset conseguiu escapar de operações policiais na Bolívia e acredita-se que esteja escondido no Brasil, utilizando identidades falsas para evitar sua captura.

Assista em vídeo - Traficante uruguaio se disfarça de jogador de futebol para não levantar suspeitas no mundo do crime

