Tráfico de drogas persiste no centro de São Paulo após dispersão Usuários e traficantes se espalham mesmo com presença policial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 13h15 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h15 )

Após a dispersão da Cracolândia, traficantes e usuários de drogas se espalharam por novas áreas no centro de São Paulo. Mesmo com a presença policial em locais como a Sé e a Favela do Gato, o tráfico continua ativo. Filmagens revelaram que a venda de drogas ocorre de forma organizada, com substâncias sendo entregues através de buracos nas paredes.

Na Sé, uma viatura estava presente, mas isso não impediu que traficantes realizassem suas atividades. Mulheres têm prioridade na fila para compra das drogas, e muitos usuários saem dos locais sem disfarçar o porte das substâncias.

Na Favela do Gato, no Bom Retiro, a situação é semelhante. Traficantes coordenam as entregas entre si e interrompem temporariamente as vendas quando percebem movimentação suspeita. A polícia enfrenta o desafio de localizar esses pequenos grupos descentralizados que mantêm o tráfico ativo no centro da capital paulista.

