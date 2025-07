Trânsito caótico na Lapa devido a ponto de coleta de entregadores Moradores enfrentam congestionamento em rua sem saída por causa de centro de distribuição Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h22 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h22 ) twitter

Balança Povão: Ponto de coleta de entrega por aplicativo atrapalha fluxo de moradores de condomínio

Um aumento no fluxo de entregadores em uma rua sem saída na região da Lapa, zona oeste de São Paulo, tem gerado transtornos para mais de 600 moradores de um condomínio local. Desde o início do ano, a situação se intensificou devido à presença de um centro de distribuição na área. Motociclistas se aglomeram para retirar produtos, causando congestionamento constante.

Durante horários de pico, o tráfego intenso impede a passagem dos residentes, afetando suas rotinas diárias e resultando em perdas de compromissos importantes. Além disso, colisões e dificuldades para locomoção a pé são frequentes. Os moradores já tentaram contato com os responsáveis pelo galpão e acionaram a CET sem sucesso nas soluções propostas até o momento.

A administração do condomínio entrou com duas ações judiciais e aguarda uma resposta efetiva. A empresa responsável pelo depósito reconhece o problema e busca organizar suas operações para minimizar os impactos sobre os moradores. A CET prometeu instalar placas proibindo o estacionamento no local para reduzir as aglomerações, medida que está sob supervisão dos residentes ansiosos por melhorias.

