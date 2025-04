Três pessoas morrem em queda de avião na Flórida Aeronave colidiu com carro após problemas mecânicos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 16h50 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte nos Estados Unidos

Na Flórida, Estados Unidos, um avião de pequeno porte caiu após cerca de 20 minutos de voo, resultando na morte dos três ocupantes a bordo. A aeronave colidiu com um carro, cujo motorista sofreu apenas ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros informou que a aeronave apresentou problemas mecânicos antes do acidente, mas as causas exatas ainda estão sob investigação. As identidades das vítimas não foram divulgadas até o momento.

Assista em vídeo - Três pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte nos Estados Unidos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!