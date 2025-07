Trump impõe tarifas sobre exportações brasileiras; Brasil promete retaliação Decisão de Trump gera tensão comercial entre Brasil e EUA Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h33 ) twitter

Trump anuncia taxação de 50% sobre exportações brasileiras, e Lula promete retaliação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que as exportações brasileiras para o país serão taxadas em 50% a partir de 1º de agosto. A decisão foi comunicada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio de uma carta que também critica o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em resposta, o governo brasileiro declarou que pretende aplicar ações de reciprocidade.

A Casa Branca ainda não se pronunciou após a manifestação brasileira e a segunda convocação do representante da embaixada dos EUA em Brasília. Na carta, Trump menciona a possibilidade de investigar práticas comerciais alegadamente injustas do Brasil com base em uma lei de 1974 e sugere ajustes caso o Brasil abra seus mercados e remova barreiras comerciais.

O anúncio das tarifas coincidiu com a cúpula do BRICS no Brasil, onde foi expressa insatisfação com medidas tarifárias e promovida a utilização de moedas locais nas transações comerciais, algo visto por Trump como uma tentativa de enfraquecer o dólar.

