Mãe ataca filhos com golpes de faca e coloca fogo na casa da família em Chicago (EUA)

Uma mãe atacou dois de seus três filhos com golpes de faca e depois colocou fogo na casa da família em Chicago, nos Estados Unidos. Dois dos três filhos, de 4 e 10 anos, estavam sentados no chão jogando vídeo game quando, de repente, a mãe saiu da cozinha correndo com uma faca na mão. O menino de 4 anos foi atacado com 36 golpes de faca e não resistiu. A filha mais velha, de 13 anos, conseguiu ligar para a polícia, mas foi alcançada pela mãe. Ela permanece internada em estado grave. Em depoimento, a mulher disse que atacou os filhos porque eles estavam possuídos por uma força maligna.



