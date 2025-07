Turista resgatado no Pico da Bandeira e acidente fatal na Pedra do Elefante Incidentes destacam riscos do turismo de aventura no Brasil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h38 ) twitter

Turista é resgatado por helicóptero no pico de uma das montanhas mais altas do Brasil

Um turista de 41 anos foi resgatado por helicóptero no Pico da Bandeira, Espírito Santo, após sofrer hipotermia e falta de ar. O local é conhecido por suas temperaturas extremas. Em Minas Gerais, Daiane Marques, de 36 anos, morreu ao cair de quase 100 metros na Pedra do Elefante enquanto praticava rapel. Esses incidentes destacam os riscos associados ao turismo de aventura no Brasil.

O Pico da Bandeira, localizado no Parque Nacional do Caparaó, é o terceiro ponto mais alto do Brasil. O resgate foi realizado por uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo. O homem recebeu atendimento médico e foi liberado no mesmo dia.

Na Pedra do Elefante, em Andrada Sul, Minas Gerais, Daiane Marques estava acompanhada de dois amigos quando o acidente ocorreu. A queda resultou em seu falecimento. As causas estão sob investigação, com atenção especial para possíveis falhas nos equipamentos de segurança.

Esses casos ressaltam a necessidade de regulamentação no turismo de aventura. A Associação Brasileira de Turismo de Aventura aponta que o Brasil possui normas de segurança, mas sua aplicação ainda não é obrigatória.

