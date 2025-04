Vandalismo em massa atinge carros na zona norte de São Paulo Homem riscou cerca de 200 veículos durante a madrugada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/04/2025 - 15h22 (Atualizado em 25/04/2025 - 15h22 ) twitter

Carros estacionados nas ruas da zona norte de SP viram alvos de homem misterioso

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança riscando carros na zona norte de São Paulo, danificando aproximadamente 200 veículos em bairros como Mandaqui, Casa Verde e Lauzane Paulista. As ações ocorreram durante a madrugada, com o suspeito usando pedaços de madeira e uma pedra para marcar os carros.

Lucas da Silva, um dos moradores afetados, afirmou que o suspeito, identificado como Nelson, enfrenta problemas mentais agravados após a morte do irmão. Embora saibam seu nome, as vítimas ainda desconhecem seu paradeiro exato. Dona Célia ficou impressionada com o estado de sua caminhonete: “Caprichou, foi bem desenhista aqui”, comentou ela sobre os danos.

A polícia está investigando o caso enquanto muitos moradores registraram boletins de ocorrência online devido aos prejuízos. A Secretaria de Segurança Pública ainda não identificou os registros oficiais, mas se colocou à disposição das vítimas. A investigação continua enquanto a comunidade aguarda por respostas sobre as medidas legais contra o suspeito de vandalismo.

