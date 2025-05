VAR do Balanço analisa lances inusitados no futebol de várzea Sálvio Spínola autorizou repetição de pênalti após jogador tropeçar Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 15h11 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h11 ) twitter

VAR do Balanço: Jogador da várzea vai cobrar pênalti, tropeça, cai e nem sequer toca na bola

No quadro VAR do Balanço desta sexta-feira (9), Eleandro Passaia e Sálvio Spínola revisaram jogadas polêmicas do futebol de várzea. Um dos momentos marcantes foi quando um jogador tropeçou durante a cobrança de um pênalti, sem tocar na bola, levando Sálvio a permitir uma nova tentativa.

O programa também abordou outras situações curiosas, como dúvidas sobre cobranças de falta tocadas duas vezes pelo mesmo jogador e decisões controversas em gols anulados. A interação com espectadores é incentivada, permitindo que enviem vídeos para análise de jogadas questionáveis por Sálvio Spínola.

