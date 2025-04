VAR do Balanço analisa lances polêmicos de futebol de várzea Erros de arbitragem geram debates sobre regras desconhecidas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 15h51 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h51 ) twitter

VAR do Balanço: Sálvio Spínola e Eleandro Passaia analisam lances do futebol de várzea brasileiro

Sálvio Spínola, especialista em arbitragem, e Eleandro Passaia, apresentador do Balanço Geral, analisaram lances controversos em jogos de futebol de várzea no Brasil. Durante o quadro “VAR do Balanço”, foram discutidos erros comuns cometidos por árbitros amadores, como reversões incorretas de arremessos laterais e marcações questionáveis de pênaltis.

Um dos casos analisados envolveu um árbitro que reverteu sete arremessos laterais consecutivos devido a uma aplicação equivocada das regras. Outro lance polêmico foi a marcação de uma falta fora do campo, que gerou dúvidas sobre sua validade.

A análise também destacou um incidente curioso em que um goleiro defendeu um pênalti, mas a bola acabou entrando no gol devido ao efeito do chute. Além disso, um árbitro foi criticado por encerrar uma partida antes do tempo regulamentar por estar sem relógio adequado para cronometrar o jogo.

Assista em vídeo - VAR do Balanço: Sálvio Spínola e Eleandro Passaia analisam lances do futebol de várzea brasileiro

