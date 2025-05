VAR do Balanço avalia jogadas polêmicas no futebol de várzea Sálvio Spínola esclarece dúvidas sobre regras em partidas amadoras Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 15h13 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h13 ) twitter

VAR do Balanço: O goleiro pode tampar todo o gol em uma cobrança de pênalti?

No VAR do Balanço, Sálvio Spínola, ex-árbitro da FIFA, analisou diversas jogadas do futebol de várzea brasileiro. Entre os casos discutidos estavam dúvidas sobre a posição do goleiro em cobranças de pênalti e a validade de gols em situações específicas. A análise ocorreu na última sexta-feira (16) e abordou lances enviados por telespectadores de diferentes regiões de São Paulo.

Durante o quadro, foi discutido se o goleiro pode cobrir todo o gol em uma cobrança de pênalti. Sálvio esclareceu que, no futebol de mini-gol, o goleiro deve permanecer com apenas um pé no gol. No caso analisado, o goleiro estava com ambos os pés, mas o gol foi validado porque a bola entrou.

Outra situação abordada foi a dúvida sobre a movimentação de um bandeirinha que correu de forma não convencional. Sálvio explicou que o procedimento estava correto de acordo com as regras da FIFA, que orientam os bandeirinhas a se posicionarem de frente para o campo para evitar erros de impedimento.

