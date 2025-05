Veterinária presa por suspeita de envolvimento em assassinato de professora Fernanda Fazio é acusada de ser mandante do crime contra Fernanda Bonin Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/05/2025 - 15h09 (Atualizado em 09/05/2025 - 15h09 ) twitter

Caso Fernanda Bonin: polícia pede a prisão de dois suspeitos de envolvimento na morte da professora

A polícia prendeu temporariamente a veterinária Fernanda Fazio, de 45 anos, sob suspeita de envolvimento no assassinato de sua ex-companheira, a professora de matemática Fernanda Bonin. A prisão ocorreu após um depoimento que indicou Fazio como possível mandante do crime. Além dela, a polícia solicitou a prisão de outras duas pessoas suspeitas de executar o assassinato.

Fernanda foi detida no escritório de seus advogados em Perdizes, zona oeste de São Paulo, e levada ao Palácio da Polícia no centro da cidade. As investigações apontam que Fernanda Bonin foi vítima de estrangulamento e seu corpo foi encontrado próximo ao autódromo de Interlagos. Um homem detido confessou ter sido contratado por Fazio para abandonar o carro da vítima na Zona Sul.

O caso também envolve questões pessoais entre Fazio e Bonin. Elas estavam separadas há um ano após um relacionamento conturbado. Durante as investigações, Fazio alegou problemas mecânicos no carro enquanto estava com os filhos do casal e afirmou que Bonin desapareceu antes de um encontro combinado para buscar as crianças.

As autoridades aguardam agora o depoimento de Fazio para esclarecer seu envolvimento no caso e esperam que novas evidências sejam reveladas para confirmar a participação dos envolvidos.

