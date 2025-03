'A Vitória me falava tudo': cunhada da vítima nega suposto relacionamento da jovem com Maicol

Giulia Oliveira, cunhada da jovem Vitória Regina de Souza, de 17 anos, conversou com o Balanço Geral após a confissão do suspeito Maicol Salles dos Santos. O suspeito alegou que a adolescente tinha um relacionamento amoroso com ele e cometeu o crime por estar sendo chantageado por ela, mas Giulia negou: “A Vitória me falava tudo, todos os meninos que ela ficava”. A família da vítima acredita que o assassino não tenha agido sozinho, principalmente por conta da localização do corpo de Vitória, que era um local de difícil acesso. Giulia ainda afirmou nunca ter visto Maicol antes da morte da adolescente.



