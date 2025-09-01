Logo R7.com
Advogado morre durante salto de paraquedas em Boituva (SP)

A Prefeitura disse que o equipamento estava em perfeitas condições e que não foram encontradas falhas mecânicas

Balanço Geral|Do R7

Marcelo Sartori, um advogado de 46 anos, morreu durante um salto de paraquedas em Boituva, no interior de São Paulo. Ele era paraquedista profissional, com habilitação na categoria D, a mais alta, e já tinha feito mais de dois mil saltos. A Polícia Civil da cidade está investigando o caso.


Existe a possibilidade de falha humana. Uma câmera de monitoramento registrou o momento da queda. O caso aconteceu durante a aproximação para o pouso, onde o paraquedas fechou na última curva. Marcelo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Prefeitura disse que o equipamento estava em perfeitas condições e que não foram encontradas falhas mecânicas.

