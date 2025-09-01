Advogado morre durante salto de paraquedas em Boituva (SP)

Marcelo Sartori, um advogado de 46 anos, morreu durante um salto de paraquedas em Boituva, no interior de São Paulo. Ele era paraquedista profissional, com habilitação na categoria D, a mais alta, e já tinha feito mais de dois mil saltos. A Polícia Civil da cidade está investigando o caso.

Existe a possibilidade de falha humana. Uma câmera de monitoramento registrou o momento da queda. O caso aconteceu durante a aproximação para o pouso, onde o paraquedas fechou na última curva. Marcelo foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Prefeitura disse que o equipamento estava em perfeitas condições e que não foram encontradas falhas mecânicas.



