Cinco pessoas são detidas dirigindo carro do vizinho sem a permissão dele em Taboão da Serra (SP)

Cinco pessoas foram detidas por volta das 3h da madrugada desta sexta-feira (28), por dirigirem o carro de luxo de um vizinho sem a permissão dele, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O homem, que estava alcoolizado comemorando o título paulista do Corinthians, deixou o carro parado com a chave em cima do pneu, no seu condomínio. Os vizinhos pegaram e bateram o veículo, avaliado em mais de R$ 250 mil, na traseira de um ônibus enquanto passeavam no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. Três maiores de idade foram presos e dois menores apreendidos.



