Corpo de moradora de rua é encontrado em jardim de hospital na zona norte de São Paulo

O corpo de uma mulher foi encontrado no jardim do Hospital do Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo. A mulher seria uma moradora de rua, que havia chegado ao hospital por ambulância e se recusava a amputar a perna. Ela dormia nos bancos do complexo hospitalar e recebia marmitas, mas recusava atendimento. A Polícia Militar foi acionada às 7 horas da manhã, e o corpo foi levado ao IML.