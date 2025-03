Defesa de Maicol afirma que ele não vai participar da reconstituição do assassinato de Vitória

Maicol Salles dos Santos confessou ter assassinato Vitória Regina de Sousa , de 17 anos, em Cajamar, na Grande São Paulo. O suspeito afirma ter agido sozinho, mas inconsistências em seu depoimento fazem a polícia duvidar da informação. Na última segunda-feira (24), a polícia decidiu fazer a reconstituição do crime, quase um mês após o desaparecimento da jovem. Agora, Flávio Ubirajara, advogado de Maicol, saiu do fórum de Cajamar e conversou com o Balanço Geral. Ele garantiu que o suspeito não deve participar da reconstituição do assassinato de Vitória, já que, na visão da defesa, a autoria do crime ainda não foi confirmada.



