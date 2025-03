Exame necroscópico aponta que Vitória morreu em decorrência de hemorragia traumática

O exame necroscópico do corpo de Vitória Regina indicou que a adolescente de 17 anos morreu por hemorragia traumática após ser atingida por um instrumento cortante. Os ferimentos foram localizados entre o ouvido e o pescoço, acima da clavícula esquerda e na lateral do tórax, danificando a artéria aorta. O exame não encontrou sinais de violência sexual.



