Família pede ajuda para pagar tratamento raro oferecido fora do Brasil para dois irmãos

Os pais de dois filhos que portam uma doença rara pedem ajuda para pagar o tratamento, que é ofertado na Itália. Cada sessão custa R$ 50 mil e a família conseguiu pagar uma para cada filho, totalizando R$ 100 mil. No entanto, são necessárias quatro sessões para a conclusão do tratamento. Alexandre e Fernando desenvolveram uma doença progressiva chamada adrenoleucodistrofia, que impede que o cérebro envie comandos ao corpo. Confira na reportagem.



