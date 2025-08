Homem filma ladrão invadindo casa de vizinha na zona sul de São Paulo

Um homem filmou um ladrão invadindo a casa da sua vizinha no bairro Cidade Ademar, zona sul de São Paulo. Os criminosos pararam o carro na avenida e subiram a viela, indo até a casa da vítima Naiara Santos. A porta foi arrombada em plena luz do dia. Os assaltantes levaram televisão, caixa de som e celular. A polícia ainda está investigando quem são os criminosos. Naiara decidiu reforçar a segurança da porta e pretende instalar câmeras de segurança.



