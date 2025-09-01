Influenciadora é presa suspeita de simular vitórias em jogos digitais
Karol Digital, que conquistou fama ao reconstruir a própria vida após condenação criminal, volta à prisão após investigação policial
Karol Digital, influenciadora da internet conhecida por ostentar riqueza e exibir um passado conturbado, foi presa novamente. Há dez anos, ela havia sido detida por participação em assaltos à mão armada e ganhou notoriedade ao enfeitar a tornozeleira eletrônica com pedras semelhantes a diamantes.
Após a prisão, Karol se tornou popular nas redes sociais, apresentando-se como empresária bem-sucedida que multiplicava dinheiro em sites de apostas. No entanto, a polícia descobriu que ela simulava vitórias e divulgava resultados de plataformas diferentes daquelas que promovia oficialmente. Uma operação policial foi montada e resultou em sua detenção. A investigação sobre o caso continua.
