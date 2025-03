Maicol deixa o IML sem falar com a imprensa após coleta de DNA

Na manhã desta quinta-feira (13), Maicol dos Santos deixou o IML escoltado e não falou com a imprensa após coleta de DNA. Ele é, por enquanto, o único investigado preso no caso do assassinato de Vitória Regina, de 17 anos, em Cajamar, na Grande São Paulo. As coletas do material genético dele vão esclarecer se ele teve participação direta na morte e no abuso do corpo de Vitória , além de acumular mais provas, caso confirmadas, de qualquer tipo de participação dele no crime.



