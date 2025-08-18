Mulher é atacada com golpes de tesoura pelo ex-marido e respira com a ajuda de aparelhos

Andressa Antunes dos Santos, de 39 anos, foi atacada pelo ex-marido Almir Lourenço da Silva com uma tesoura em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Após deixar o filho na creche, ela foi surpreendida pelo homem enquanto caminhava. Um dentista que passava ajudou a estancar o sangramento antes da chegada do socorro. Andressa respira com ajuda de aparelhos e não tem previsão de alta. A polícia investiga o caso como tentativa de feminicídio e já pediu a prisão preventiva do agressor.



