Mulher é vítima de golpe do amor e fica cinco meses abandonada no México

Suzane Sallum voltou ao Brasil após ser vítima do golpe do amor e ficar cinco meses abandonada no México. A vítima conheceu Romildo pelas redes sociais e logo se apaixonou pelo homem supostamente carinhoso e atencioso. Com pouco tempo de relacionamento, ele começou a fazer os primeiros pedidos de dinheiro, alegando que não conseguia pagar as despesas e pensão da filha. Depois de três meses, Romildo foi morar com Suzane no Guarujá, litoral paulista, e fez uma proposta a ela: vender o imóvel e ir morar no México. Seduzida, Suzane aceitou. A vítima conta que, quando chegaram lá, o homem mudou de personalidade e começou a tratá-la mal. Um dia, quando ela saiu para ir ao mercado, Romildo desapareceu, levando coisas da casa comprada por Suzane. Depois de meses abandonada, ela conseguiu voltar ao Brasil. Suzane teve um prejuízo de quase R$ 500 mil e busca justiça.



