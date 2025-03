Polícia volta atrás e decide realizar reconstituição do assassinato de Vitória Regina

A polícia decidiu fazer a reconstituição do assassinato de Vitória Regina , que irá completar um mês nesta quarta-feira (26). A data marcada é o dia 10 de abril, às 10h30. A decisão surpreende, pois, depois que Maicol assumiu a autoria do crime, o delegado responsável pelo caso afirmou que não era necessário fazer o procedimento. A defesa do suspeito não quer sua participação na reconstituição. Maicol não precisa participar dela, pois, segundo a lei, nenhum acusado é obrigado a produzir provas contra ele próprio.



