Vídeo que transformou Daniel Lucas em suspeito não é do trajeto que Vitória fazia, segundo ele

Daniel Lucas, um dos investigados no caso do assassinato de Vitória Regina, de 17 anos, em Cajamar (SP), afirmou que o vídeo encontrado pela perícia no seu celular, que o fez ter se tornado investigado no caso, não é do trajeto que Vitória fazia. Segundo a polícia, esse vídeo, bem como uma foto da placa do carro de Maicol, único suspeito preso no caso, foram os principais motivos para torná-lo investigado e pedir a sua prisão temporária, que foi negada pela Justiça por falta de provas. O vídeo tem 28 segundos e, segundo ele, teria sido feito em um lugar que fica na direção contrária da casa de Vitória.



