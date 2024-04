Aeronaves da FAB e da PM fazem buscas neste momento por helicóptero desaparecido em SP

Alto contraste

Novas informações sobre o helicóptero que desapareceu em São Paulo, com quatro pessoas a bordo. A aeronave iria fazer uma viagem entre São Paulo e Ilhabela, no litoral do estado, mas sumiu na região de São José dos Campos. As buscas continuam e aviões da Força Aérea Brasileira estão sobrevoando o mesmo trajeto que a aeronave percorreu antes de desaparecer. O piloto desse helicóptero, Cassiano Teodoro, teve a licença de voo cassada recentemente e conseguiu uma nova, mas não podia fazer táxi aéreo. A RECORD teve acesso a conversas entre Cassiano e um suposto operador de torre, mostrando que a neblina estava atrapalhando a viagem.