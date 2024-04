Corpo é encontrado na área onde turista desapareceu em Guarujá (SP)

Alto contraste

Um corpo parcialmente carbonizado foi encontrado na trilha onde um turista carioca desapareceu há 16 dias em Guarujá (SP). Bruno Rodrigues Magalhães não sabia, mas o local é conhecido como a "ilha do tráfico". Bombeiros procuraram pelo turista por terra e no mar durante vários dias, mas suspenderam as buscas depois de não encontrarem nenhuma pista. A família do rapaz veio até São Paulo, contratou mateiros e foi essa força-tarefa que encontrou os restos mortais.