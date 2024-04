Alto contraste

Durante uma abordagem de rotina, um policial desceu da viatura e jogou spray de pimenta no rosto do dono de uma pizzaria. O circuito de câmeras registrou tudo. Para tentar conter a ação inesperada do agente de segurança, o dono do estabelecimento chega a oferecer uma pizza quentinha para acalmar os ânimos.