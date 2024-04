Espaço aéreo é fechado onde helicóptero pode ter desaparecido em SP As buscas estão concentradas na região da Serra do Mar, próximo a Caraguatatuba

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Novas táticas são realizadas para localizar o helicóptero que desapareceu com quatro pessoas a bordo, em São Paulo. Agora, o espaço aéreo está completamente fechado. As buscas estão concentradas na região da Serra do Mar, próximo a Caraguatatuba. Os repórteres do Balanço Geral continuam acompanhando tudo de perto.