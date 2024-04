Mistério do cantor de piseiro: homem sai de show e até bar, mas desaparece sem deixar vestígios

Alto contraste

Um cantor de piseiro saiu de um show, foi e até um bar, mas desapareceu sem deixar vestígios em Taubaté, interior de São Paulo. Tom é um músico que está em ascensão, mas está vivendo momentos conturbados na vida pessoal. O filho está internado com problemas de saúde. Ele fez um show e saindo dali, deu carona para o tecladista até a casa dele. Só que, na verdade, ele resolveu estender a noite, foi até um bar conversar com amigos. As imagens das câmeras desse bar mostram Tom inquieto fumando na calçada e conversando com as pessoas que estavam lá e depois desapareceu. Agora, a família está desesperada e quer saber o que aconteceu com o músico.