Vítima desarma assaltante e atira durante roubo em São Paulo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um homem de 27 anos foi alvo de uma tentativa de assalto no Campo Belo, São Paulo.

Ele desarmou o assaltante e disparou contra ele durante o ataque.

O criminoso, que tentou fugir, faleceu após ser atingido e levado ao hospital.

A polícia não divulgou a identidade da vítima por questões de segurança, e o caso está sob investigação.

Um homem de 27 anos foi alvo de uma tentativa de assalto enquanto estava parado em um congestionamento no bairro Campo Belo, zona sul de São Paulo. Acompanhado por sua irmã dentro do carro, ele foi abordado por um criminoso que anunciou o roubo. Em um ato inesperado de autodefesa, o homem conseguiu desarmar o assaltante e disparou duas vezes contra ele.

O criminoso, que inicialmente estava em uma motocicleta, tentou fugir a pé após ser atingido pelos disparos. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu após ser levado ao pronto-socorro. A polícia decidiu não divulgar a identidade do homem que reagiu à tentativa de assalto para protegê-lo de possíveis retaliações. O caso está sob investigação no distrito de Campo Belo.

As autoridades alertam sobre os riscos envolvidos em reagir a assaltos, apesar deste incidente ter resultado na neutralização do criminoso.

