Voluntários resgatam animais ilhados no Rio Grande do Sul

Voluntários trabalham para salvar vidas de animais ilhados em meio a chuvas intensas no RS

Desde setembro de 2023, um grupo de voluntários está empenhado em resgatar animais no bairro Arquipélago, no Rio Grande do Sul, devido às enchentes. A equipe colabora com a Defesa Civil para evacuar moradores e salvar animais em risco, como filhotes e cães presos.

Em uma operação de resgate, os voluntários conseguiram em menos de 20 minutos convencer a tutora de 10 filhotes a permitir o salvamento. Os animais são levados para um abrigo, criado após enchentes anteriores, onde recebem alimentação e cuidados de saúde.

O abrigo proporciona segurança e assistência aos animais até que encontrem novos lares. A situação depende de doações para manter a operação, enquanto os voluntários continuam a enfrentar desafios para resgatar e proteger os animais afetados pelas enchentes.

