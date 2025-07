‘Vovó DJ’ de Campo Grande transforma rotina com música aos 80 anos Eléa Bertoli se reinventa como DJ com apoio familiar e anima eventos na cidade Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

‘Vovó DJ’: Mulher de 80 anos faz curso, se forma e passa a se apresentar em casas de shows

Aos 80 anos, Eléa Bertoli decidiu transformar sua rotina ao se tornar DJ em Campo Grande. Com o apoio do marido Wagner e da família, ela realizou um curso de DJ, adquirindo as habilidades necessárias para animar festas e eventos. A ideia surgiu como uma forma de combater a monotonia do dia a dia.

Eléa encontrou inspiração no personal trainer do neto, que também atua como DJ. Após concluir o curso, ela começou a tocar em reuniões familiares e rapidamente se destacou em eventos maiores. Sua presença é requisitada em festas de aniversário e inaugurações, onde traz energia e diversão ao público.

A música trouxe rejuvenescimento e novas conexões sociais para Eléa. Sua filha Cristiane ressalta a importância dessa atividade na vida da mãe, que se tornou uma figura inspiradora para muitos. A trajetória de Eléa Bertoli demonstra que nunca é tarde para buscar novos desafios e aproveitar oportunidades.

Assista ao vídeo - ‘Vovó DJ’: Mulher de 80 anos faz curso, se forma e passa a se apresentar em casas de shows

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!