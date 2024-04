Franson declara amor pelo Brasil: ‘Me sinto mais brasileiro do que haitiano’ O campeão da segunda temporada comentou sobre as novas experiências como jurado do Canta Comigo 6

Franson foi o campeão do Canta Comigo 2 (Reprodução/Instagram)

O vencedor do Canta Comigo 2 voltou ao reality musical da RECORD neste ano para brilhar no painel de jurados da temporada. Franson teve altos e baixos na carreira desde que venceu programa, mas não deixou as dificuldades abalarem seu foco na música. Além do retorno triunfante, o cantor teceu elogios ao Brasil e brincou: “Hoje, me sinto 60% brasileiro e 40% haitiano”.

Quatro anos depois da vitória no programa, Franson se mostra animado com a participação no júri: “Primeiramente, estou muito feliz pelo convite. Posso dizer que a mesma sensação que eu sentia quando entrava no palco, sinto agora [como jurado]. Quando toca aquela música de suspense antes dos participantes entrarem, dá para sentir aquele frio na barriga ainda”, contou.

O artista revelou que se surpreendeu ao ver como funciona o lado dos especialistas no programa: “Agora eu sei o porquê deles levantarem e apertarem o botão para cantar com a gente”.

Pós-reality

Franson contou que logo depois da vitória, mudou de cidade e estava cheio de planos para a carreira, mas a pandemia do Covid-19 atrapalhou: “Tive que parar por três anos, aí voltei mesmo a cantar e fazer show de novo no ano passado, em 2023. Uma empresa me contratou para cantar em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, foi ali que dei uma reviravolta, e esse ano estou aqui no Canta Comigo”.

O campeão relatou que recebeu muitas mensagens de estrangeiros perguntando sobre o programa e revelou que dá força para que se inscrevam: “Sempre que abre inscrição eu mando para essas pessoas. Fico motivando para que participam”, disse.

E se algum estrangeiro for candidato do reality? Terá toda a torcida do haitiano: “Vou torcer muito, porque se está aqui no programa é porque tem talento. Eu sei como é ser estrangeiro e vir para cá, era meu sonho e agora estou no palco do Canta Comigo. Vou apoiar sempre 100% essa pessoa”.

Identidade

Sem deixar suas raízes de lado, Franson abriu o coração sobre o Brasil: “Eu acho que me sinto mais brasileiro do que haitiano, sabia? (risos). Até para falar com minha mãe e meus irmãos, tenho dificuldade para poder expressar certas palavras. Estou aqui no Brasil 100%, a vivência está toda em português, por isso hoje eu me sinto 60% brasileiro e 40% haitiano”, brincou.

O amor pelo país só não é maior que a paixão pelo programa. Segundo Franson, o reality é muito especial: “É um sonho realizado, cheguei no palco, tive dificuldade, mas consegui e cheguei até a final, fui campeão. Então para mim, Canta Comigo é tudo, é o começo da minha carreira na música e assim eu vou adiante na vida”, completou.

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Conheça todos os jurados do programa:

