Yaya Pagh define o Canta Comigo como um arco-íris humano: ‘Mudou minha vida, é uma família’ A artista falou sobre a ascendência nativa, contou história curiosa do nome e repercutiu a importância do reality musical

Alto contraste

A+

A-

A jurada se diz "viking tupiniquim" pela origem dos pais (Reprodução/Ivan Shupikov)

Yaya Pagh é uma explosão de autenticidade! Ela apareceu na tela da RECORD como uma das novas juradas da sexta temporada do Canta Comigo e já chamou a atenção pelo estilo e personalidade. Em entrevista para o site oficial, a artista contou sobre a experiência no reality e revelou curiosidades.

Mostrando os brincos de penas, a jurada explicou a simbologia: “Tenho ascendência nativa brasileira e quis homenagear eles, mais do que um vestido de festa, queria trazer comigo nosso povo”, disse.

Viking tupiniquim

O pai de Yaya é dinamarquês e a mãe faz parte dos povos originários do Brasil: “Era para eu ter sido Yaya, meu pai tentou registrar porque tem muito samba com ia-ia, ele é dinamarquês e acha tudo exótico e maravilhoso. Só que não deixaram, aí ele falou, não, tem que ter ‘ya’. Pensou e chegou em Yaci, do tupi-guarani”, contou.

Traduzindo para o português, Yaci significa lua, e é esse o desenho que a artista exibe com carinho na tatuagem da mão. Ela se autointitula de “viking tupiniquim” por conta da origem da família.

Publicidade

Reality

“Nunca pensei que a experiência pudesse me tocar tanto” (Yaya Pagh)

Yaya, que é artista plástica e cantora, fica com a voz embargada ao falar da importância do programa em sua vida: “É uma emoção, um profissionalismo, mudou minha vida, é uma família. Eu falo para todo mundo, agora sou em cores e com muita gente. Todo dia desde que entrei aqui, é um sonho, um arco-íris humano, maravilhoso, nunca pensei que a experiência pudesse me tocar tanto”, refletiu.

No painel, ela é uma jurada boazinha com os competidores, e explicou o motivo: “Eu sou coração mole, não sou a pessoa que julga por técnica. Não tem como, eles levantam a gente, até tentamos ficar sentados, mas não conseguimos. Cada um tem seus critérios e eu tenho os meus, conseguiu me levantar? É isso, emoção”.

Publicidade

A artista ainda não participou do Duelo de Jurados, mas já deixou uma dica para a produção: “Ia adorar cantar jazz ou rock, para o embate escolheria quem é minha amiga há mais tempo, a Madame”, pontuou.

Segundo Yaya, a sexta temporada está incrível, mas ela já deixou um spoiler sobre o Canta Comigo Teen 5, que estreia ainda em 2024 na tela da RECORD: “Muita gente talentosa, aperta o coração, ainda mais com criança, sou mãe de três, vibro como se fossem meus”.

Publicidade

Que tal visitar as redes sociais da jurada e ficar por dentro de todas as novidades sobre ela?

O Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.

Pretinho nada básico! Veja os looks incríveis do sétimo episódio do Canta Comigo 6:

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O pessoal caprichou no visual tirando as peças escuras do armário! Candidatos e jurados arrasaram com tons de preto, muito brilho e tendências de moda. Inspire-se!