De Queen a Gonzaguinha: candidatos do Canta Comigo 6 capricham no repertório deste domingo (12) Dudu França, cantor que fez sucesso nos anos 1970, é o jurado convidado do programa; não perca!

De Queen a Nando Reis, os competidores prometem entregar tudo no palco (RECORD/Antonio Chahestian)

Mais uma classificatória do Canta Comigo vai ao ar neste domingo (12)! No quinto episódio da temporada, a disputa fica mais acirrada, pois cada momento é decisivo. Participantes talentosos e apaixonados por música encaram esse desafio único. Será que vão conseguir emocionar o painel de 100 jurados, o apresentador Rodrigo Faro e ainda permanecerem na competição?

Neste episódio, o público acompanha interpretações de sucessos como: Strani amore (Laura Pausini); Sapato velho (Roupa Nova); Samba da minha terra (Dorival Caymmi); Tareco e Mariola (Flavio José); Breakaway (Kelly Clarkson); Domingo de Manhã (Marcos & Belutti); Route 66 (Natalie Cole); Luz dos olhos (Nando Reis); Radio Ga Ga (Queen); Vamos À Luta (Gonzaguinha), entre outros.

O jurado convidado deste domingo é o cantor Dudu França, que fez sucesso nos anos 1970 com o hit Grilo na Cuca. Com mais de 50 anos de carreira e uma linda trajetória na música, ele vai analisar e comentar as performances dos candidatos que sonham em chegar à final do programa.

Ainda no episódio, o público poderá acompanhar mais um divertido e emocionante Duelo de Jurados! A cada episódio, dois jurados vão ser sorteados para duelar no palco e quem vai decidir quem vence a disputa é o público, através do voto no R7.com.

Sobre o formato

Canta Comigo é a versão nacional de All Together Now, formato original da Banijay, produzida pela Endemol Shine Brasil, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli. As duas primeiras edições do programa foram apresentadas por Gugu Liberato (1959-2019), em 2018 e 2019.

O Canta Comigo 6 é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD.

Relembre quem já carimbou o passaporte e avançou na competição!

share Todos os domingos, 10 candidatos tentam levantar os 100 jurados do painel do Canta Comigo 6! Alguns conseguem ótimas notas e duelam pelas duas vagas nas semifinais, outros emocionam todos os especialistas e recebem nota máxima, garantindo o passaporte direto para a final do programa. Veja os participantes já classificados!