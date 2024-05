Glamour! Li Martins compartilha detalhes do look fashionista do Canta Comigo 6 A especialista em música e também em moda não perde a oportunidade de arrasar nas passarelas quanto nos palcos

Alto contraste

A+

A-

ícone de uma geração, a ex-Rouge entrega tudo em todos os palcos que pisa (Reprodução/Instagram)

A cada temporada, o painel de especialistas do Canta Comigo se supera na diversidade e originalidade dos 100 integrantes. Composto pelos mais variados talentos, o júri do reality musical da RECORD dá um show também quando o assunto é estilo!

Referência no mundo do entretenimento, a ex-Rouge Li Martins mostra que o seu talento vai muito além da música. A famosa marcou gerações com o grupo musical de sucesso no início dos anos 2000 e acumula fãs até hoje.

Apesar da sua voz potente, Li também chama atenção pelos looks de tirar o fôlego que usa nas gravações. A cada episódio, a cantora impressiona na produção e mostra que é uma verdadeira fashionista.

Em postagem recente, a artista compartilhou um compilado de fotos onde está vestida para arrasar! O conjunto pink coberto com pedrarias recebeu um toque suave no salto em tom neutro, deixando tudo harmônico com a make, que foi a cereja do bolo.

Publicidade

Na legenda, a jurada escreveu sobre as gravações do programa: “Dia de cantoria”. Ainda aproveitou para interagir com os fãs e perguntou: “O que estão achando do Duelo dos Jurados?”. Os comentários foram marcados pela chuva de elogios à artista.

“O que tem de beleza tem de humildade”, garantiu uma seguidora. Outra admitiu: “Amei o look Barbie”. Teve, ainda, quem observou: “A cada dia fica mais linda”. Além dos anônimos, outros famosos como o também jurado Rodrigo Teaser interagiram na postagem.

Publicidade

Confira:

Sob o comando de Rodrigo Faro, o Canta Comigo 6 vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja as apresentações e o programa completo no PlayPlus.