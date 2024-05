Graça Cunha divulga trecho do seu novo álbum e encanta internautas: ‘Música linda’ A jurada do Canta Comigo 6 é uma das veteranas do programa e sempre dá um show à parte no painel de especialistas

