Helleno compartilha bastidores de participação em live da RECORD Europa

O artista participou de uma entrevista para a sede europeia da emissora (Reprodução/Instagram)

Mesmo fora dos palcos, o fenômeno continua chamando atenção. Jurado do Canta Comigo 6 e campeão da quinta temporada do reality musical da RECORD, Helleno não cansa de posar para lentes, mesmo que sem querer, e divulgar na internet.

Em novo clique, o músico foi flagrado enquanto participava de uma live da RECORD Europa e compartilhou: “Paparazzi me fotografou”. A sequência de imagens mostrou, literalmente, o artista por trás da câmera e ele comentou: “Esse sou eu e minhas reações em uma entrevista”.

Além das expressões do cantor, é possível perceber toda a estrutura que acompanha o celular utilizado para a live. Tripé, luzes e fios espalhados mostram a preparação do entrevistado na hora “da verdade”. Sem falar no cenário conceitual com molduras de quadros e, claro, uma plantinha.

Nos comentários, os internautas deixaram uma chuva de elogios. “Canta muito”, afirmou um fã. “Um artista magnífico”, disparou outro. Teve, ainda, quem relembrou o momento: “A live foi demais”.

Confira a postagem:

Sob o comando de Rodrigo Faro, a sexta temporada de Canta Comigo vai ao ar aos domingos, às 18h, na tela da RECORD.

